Unterstützung beim Lüften : CO2-Messgeräte für alle Kitas und Tagespflegestellen

Bis Ende November sollen jede Kindertageseinrichtung und jede Kindertagespflege im Land Mecklenburg-Vorpommern kostenlos eine CO2-Ampel erhalten, so Sozialministerin Stefanie Drese.

Schwerin/Mecklenburg-Vorpommern | Bis Ende November sollen jede Kindertageseinrichtung und jede Kindertagespflege im Land Mecklenburg-Vorpommern kostenlos eine CO2-Ampel erhalten. „Wir unterstützen damit die Kitas bei dem schon zum großen Teil sehr guten Lüftungsverhalten in den Einrichtungen“, so Sozialministerin Stefanie Drese am Freitag in Schwerin. Drese verdeutlichte, dass die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.