Koserow: Diebstahl eines Opel Adam

03. März 2020, 10:51 Uhr

Am gestrigen Tag (02. März 2020) wurde in der Zeit von 15.30 bis 22.00 Uhr ein gelber Opel Adam gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen VG-EK262 wurde zuvor im Geltinger Weg in Koserow abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.