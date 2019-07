Kommunaler Finanzreport : Mecklenburg-Vorpommern bleibt auf den Länderfinanzausgleich angewiesen

Trotz der guten Konjunktur hat sich die Kluft zwischen armen und reichen Städten in Deutschland der Studie zufolge vergrößert. Die Studien-Autoren verglichen die Entwicklung der zehn reichsten und zehn ärmsten kreisfreien Städte und nahmen als Indikator den Anteil an Hartz-IV-Empfängern an der Bevölkerung von 0 bis 65 Jahre. Das Haushaltsdefizit der armen Kommunen lag im Zeitraum 2010 bis 2017 bei fast einer Milliarde Euro, während die reichen Städte einen Überschuss von 3,6 Milliarden erzielten. Die Studienautoren sind besorgt. „Mit der Wirtschaftskraft der Städte driften auch die Lebensverhältnisse ihrer Einwohner immer mehr auseinander“, erklärt Bertelsmann-Experte René Geißler. Die Autoren empfehlen, dass der Bund seinen Anteil an den Hartz-IV-Zahlungen von derzeit knapp der Hälfte auf mehr als 70 Prozent hochschraubt. Zudem sollte der Bund schwache Kommunen gezielter als bisher fördern. Die kreisfreien Städte mit der höchsten Hartz-Quote:

Gelsenkirchen (24,7 Prozent)

Essen (20,2)

Wilhelmshaven (20,1)

Halle/Saale (19,7)

Herne (19,3)

Duisburg (19,2)

Delmenhorst (18,8)

Mönchengladbach (18,8)

Dortmund (18,7)

Pirmasens (18,5) Kreisfreie Städte mit der niedrigsten Hartz-Quote:

München (4,5)

Schwabach (5,0)

Regensburg (5,2)

Landshut (5,4)

Ulm (5,7)

Kempten im Allgäu (5,8)

Erlangen (5,9)

Ingolstadt (6,0)

Heidelberg (6,1)

Memmingen (6,2)