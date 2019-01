Körpertemperatur von 32,7 Grad Celsius : Rentner auf Usedom vor dem Erfrieren gerettet

Auf der Insel Usedom ist ein Rentner in der Nacht zu Donnerstag nur knapp dem Erfrierungstod entkommen.

von Martina Rathke und svz.de

24. Januar 2019, 10:13 Uhr

Ein 78 Jahre alter dementer Mann hatte am Mittwochabend unbemerkt ein Altenheim in Ahlbeck auf der Insel Usedom verlassen. Als eine Mitarbeiterin der Seniorenresidenz den Mann am späten Abend als vermisst meldete, leitete die Polizei umgehend eine Suchaktion ein.

Unterkühlt ins Krankenhaus

Eine Polizeistreife fand ihn schließlich nach Mitternacht knieend vor dem Ahlbecker Rathaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war zwar ansprechbar, ihm fehlte jedoch die Kraft, allein aufzustehen. Rettungskräfte brachten den unterkühlten Mann ins Krankenhaus nach Anklam. Seine Körperkerntemperatur lag bei nur noch 32,7 Grad Celsius.