PCR-Analysen auf Sars-CoV-2 : Klinik-Labore in MV am Limit bei Corona-Tests

Durch den Anstieg der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern stoßen die Labore auch in großen Krankenhäusern an ihre Kapazitätsgrenzen.

Schwerin | Die vielen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern bringen die Labore in den Kliniken an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit: Etwa 4000 bis 5000 PCR-Tests zum Nachweis von Sars-CoV-2 werden pro Woche derzeit am Friedrich-Loeffler-Institut für Medizinische Mikrobiologie der Greifswalder Universitätsmedizin durchgeführt und analysiert, wie Instit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.