Festspiel-Konzerte am Wochenende : Klassikfreunde kommen im Landgestüt Redefin wieder auf ihre Kosten

Mit den Geigenvirtuosen Daniel Hope und Nigel Kennedy stehen in Redefin zwei international gefeierte Stars auf der Bühne.

Redefin | Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern öffnen sich wieder für ein größeres Publikum. Bis zu 1250 Klassikfreunde dürfen am Wochenende zu jedem der Konzerte in der Reithalle des Landgestüts Redefin kommen. Die Konzerte mit Picknick und Dressurvorführungen im Rahmenprogramm galten in der Vergangenheit stets als Besuchermagnete, mussten im Vorjahr und zu B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.