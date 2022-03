Krieg in der Ukraine : Kirchengemeinde Kühlungsborn sammelt Hilfsgüter für Ukrainer

Die Hilfsgüter können bis 18. März im Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde in Kühlungsborn oder im Christlichen Zentrum Rostock abgegeben werden.

Kühlungsborn/Rostock | Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, beteiligt sich auch die evangelische Kirchengemeinde Kühlungsborn an dem Versand von Hilfsgütern. 22 Tonne Hilfsgüter soll in die Ukraine geschickt werden So sollen am 21. März gut 22 Tonnen Hilfsgüter von Rostock nach Apostolovo in die Ukraine gebracht werden. Im Christlichen Zentrum Rostock wurde...

