Mecklenburg-Vorpommern : Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ohne Corona-Sicherheitsabstand

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien treten am kommenden Montag (22. Juni) gelockerte Regeln in Kraft.

von Iris Leithold

17. Juni 2020, 12:27 Uhr

Ferienspiele und Kinderferienlager können in Mecklenburg-Vorpommern ohne den Corona-Sicherheitsabstand von 1,50 Meter stattfinden. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien treten mit einer neuen Corona-Jugendhilfeverordnung am kommenden Montag (22. Juni) gelockerte Regeln in Kraft, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Schwerin bekanntgab.

Konstante Gruppenzusammensetzung

„Wir möchten zum Ferienbeginn nochmals alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit Angebote für Kinder und Jugendliche wieder stattfinden können“, sagte sie. Die Mädchen und Jungen hätten in den letzten Wochen und Monaten besonders unter den Einschränkungen gelitten und bräuchten wieder Möglichkeiten, sich auszutauschen und pädagogische Begleitung und Unterstützung außerhalb des Elternhauses in Anspruch zu nehmen.

Für die Jugendarbeit könne von der Abstandsregel von 1,50 Meter abgesehen werden, wenn sonst das pädagogische Ziel gefährdet sei. Auf eine möglichst konstante Gruppenzusammensetzung solle aber geachtet werden, betonte Drese. Auch bei Gruppenreisen mit Übernachtung könne der Mindestabstand aufgehoben werden, wenn die Teilnehmer vom Beginn bis zum Ende eine feste Gruppe bildeten. Die Gruppen sollten dem Ministerium zufolge nicht mehr als 30 Kinder und Betreuer umfassen.

Verschiedene Gruppen müssten den Mindestabstand von 1,50 Metern jedoch einhalten.

