Karnin: Unfall mit vier Leichtverletzten auf B 105

von svz.de

25. März 2019, 14:07 Uhr

Am Montag ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der B 105 zwischen Karnin und Kummerow ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Fahrer eines Audis die B 105 aus Richtung Karnin kommend in Richtung Stralsund und setzte zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dabei übersah er vermutlich den ebenfalls in Richtung Stralsund fahrenden Nissan, der gerade auf einen Feldweg abbiegen wollte und stieß mit diesem zusammen. Beide Insassen des Audis wurden in der Folge leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Ribnitz-Damgarten gebracht. Die beiden Insassen des PKW Nissan wurden ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Stralsunder Krankenhaus gefahren.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde voll und zur anschließenden Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen für zirka 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Neben den Beamten des Polizeirevier Barth waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Freiwillige Feuerwehr Niepars im Einsatz. Außerdem kamen ein Mitarbeiter vom Amt Franzburg und ein Tierarzt zum Einsatz, da sich in dem PKW Nissan ein Jagdhund befand und der Eigentümer sich aufgrund seiner Verletzungen nicht um ihn kümmern konnte.