Karlshagen : Angefahren und schwer verletzt: Transporter erfasst Kind

Ein Kind ist am Freitagnachmittag in Karlshagen bei einem Zusammenprall mit einem Transporter schwer verletzt worden.

von svz und Polizei

05. April 2019, 19:14 Uhr

Der Fahrer des Wagens wollte aus einem Grundstück in der Fliederstraße ausparken. Dabei erfasste der Fahrer das 5-jährige Mädchen, das seitlich am Transporter vorbeilief, und überrollte es mit der Hinterachse. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und nach erster medizinischer Betreuung mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald geflogen.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall dauern an.