Kandidaten im Kreuzverhör : Live-Chat mit FDP-Chef René Domke

FDP-Chef René Domke stellt sich den Fragen der Leser.

Schwerin | Die Liberalen in MV wollen zurück in den Landtag: Der Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl, René Domke, steht am Montag in unserer Video-Reihe „Spitzenkandidaten auf den Zahn gefühlt“ unseren Lesern Rede und Antwort. Wer ist dieser Mann aus Wismar, der 49-jährige Diplom-Finanzwirt, der seit 2013 die Liberalen in MV anführt? Wie wollen die FDP ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.