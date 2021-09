Meinung : Kälber sind auch nur Kinder

Über Leckerlis und Vibrationen beim frühkindlichen Toilettengang.

Dummerstorf | Auf einem Bauernhof in Dummerstorf wurde Kälbern beigebracht, ihren Urin zu halten und dann in einer Art Toilette abzugeben. Drei Vierteln der Tiere gelang das tatsächlich. Forscher wollen dadurch die Treibhausgasemissionen reduzieren. Die Methode wurde sich in Teilen aus dem „echten“ Leben abgeschaut: Kälbern, die erfolgreich auf Toilette waren, w...

