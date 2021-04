Ergebnisse im Livestream : Kabinett will Erleichterungen für vollständig Geimpfte beschließen

Manuela Schwesig informiert im Anschluss an die Kabinettssitzung über die Ergebnisse.

von Onlineredaktion und Iris Leithold/dpa

29. April 2021, 09:36 Uhr

Schwerin | Das Kabinett will an diesem Donnerstag die geplanten Erleichterungen für vollständig gegen Corona geimpfte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschließen und die Landesverordnung entsprechend ändern. Sie müssen künftig keinen Negativ-Test mehr vorlegen, wenn sie etwa zum Friseur oder in den Zoo gehen wollen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte zu Wochenbeginn angekündigt, dass vom 1. Mai an die vollständig geimpften den negativ getesteten Menschen gleichgestellt werden, da von ihnen keine Ansteckungsgefahr ausgehe.

Über die Ergebnisse der Kabinettssitzung informiert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ab etwa 10 Uhr im Livestream: