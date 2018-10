DDR-Geschichte erleben : Auf Radtour entlang des einstigen Grenzstreifens

Am 19. August 1961 wird der damals 17-jährige Michael Gartenschläger aus Strausberg bei Berlin verhaftet. Mit Freunden hatte er gegen den Mauerbau protestiert, Losungen an Mauerwände gepinselt und eine Scheune in Brand gesteckt. Nach dreitägigem Schauprozess in Frankfurt/Oder wird er wegen «Diversion im schweren Fall» zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilt.



1971 wird Gartenschläger nach neun Jahren und zehn Monaten Haft von der Bundesrepublik freigekauft. Er betreibt bei Hamburg eine Tankstelle und bringt als Fluchthelfer DDR-Bürger in den Westen. In der Nacht zum 30. März 1976 baut der 32-jährige Gartenschläger erstmals östlich von Hamburg eine sogenannte Selbstschussanlage SM 70 vom Westen aus vom DDR-Grenzzaun ab. Er verkauft den «Tötungsautomaten» an den «Spiegel», der im April darüber berichtet. Im gleichen Monat wiederholt Gartenschläger die Aktion. Der zweite Automat ist für die Arbeitsgemeinschaft 13. August bestimmt. In der Nacht zum 1. Mai 1976 schleicht sich Gartenschläger ein drittes Mal an die Grenze. Er wird von einem Einsatzkommando der DDR-Staatssicherheit erwartet, die offenbar von einem Zuträger aus dem Westen informiert war. Gartenschläger stirbt in dieser Nacht, von neun Schüssen durchlöchert. Er findet anonym auf einem Schweriner Friedhof seine letzte Ruhestätte. Die Schützen erhalten den «Kampforden» in Silber.



Nach dem Fall der Mauer nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. 1995 werden drei Angehörige des Stasi-Kommandos wegen Mordversuchs angeklagt. Am 9. November 1999 beginnt der Prozess vor dem Schweriner Landgericht gegen drei Männer aus Berlin und Brandenburg. Sie werden nach 22 Verhandlungstagen am 24. März 2000 freigesprochen. Eine Revision wird 2001 vom Bundesgerichtshof Karlsruhe verworfen.



Gegen die mutmaßlichen Befehlsgeber, hochrangige Stasi-Offiziere, wird 1997 vor dem Landgericht Berlin Anklage wegen Totschlags erhoben. 2003 spricht das Berliner Landgericht in einem der letzten großen Prozesse um die Todesschüsse an Mauer und Stacheldraht einen 70 Jahre alten Ex-Stasi-Offizier frei. Zugleich wird das Verfahren gegen dessen 61-jährigen Untergebenen wegen Verjährung eingestellt. Grit Büttner/dpa