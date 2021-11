Verdacht der gefährlichen Körperverletzung : Joggerin in Altentreptow am Morgen angegriffen

Eine 50-jährige Joggerin wurde Opfer eines Übergriffs. Nun sucht die Polizei den Angreifer von Altentreptow.

Altentreptow | Eine Joggerin wurde am Montagmorgen Opfer eines Übergriffs. Gegen 8.15 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle der Polizei der Notruf über einen Übergriff auf eine 50-jährige Joggerin in Altentreptow. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand lief die Frau auf dem Radweg von der verlängerten Barkower Straße in Richtung der Rudolf-Breitscheid-Straße. Sie passier...

