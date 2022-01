Coronaregeln in MV : Isolation und Quarantäne: Was gilt für wen?

Immer mehr Infizierte, immer mehr Kontaktpersonen, immer mehr Eigenverantwortung: Das sollten Sie jetzt wissen.

Schwerin | Weil die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern beim Kontaktpersonenmanagement in der Corona-Krise zunehmend an ihre Grenzen stoßen, ist jetzt Eigenverantwortung gefragt, wenn im persönlichen Umfeld ein Coronafall auftritt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu. Auch interessant: RKI verkürzt Genesenenstatus: Wie lange gelte ich als genes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.