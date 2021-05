Redefin : Internationales Pferdefestival darf stattfinden

Das internationale Pferdefestival vom 7. bis 9. Mai darf stattfinden. Zuschauer sind allerdings nicht zugelassen.

Redefin | Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Teilnehmer müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen und ein strenges Hygienekonzept befolgen. Damit ist Redefin eines der wenigen internationalen Turniere in Deutschland, das während des Lockdowns stattfinden darf. Die Veranstaltung wird teilweise im NDR-Fernsehen am Samstag (16.00 - ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.