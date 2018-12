Mecklenburg-Vorpommern : Internationaler Ermittlungserfolg gegen Kinderpornografieplattform im Darknet

Bundesweit sind seit dem Jahr 2012 stark steigende Vorgangszahlen im Bereich der Kinderpornografie zu verzeichnen. Die meisten Hinweise zu Dateien mit kinderpornografischen Inhalten erhält das Bundeskriminalamt aktuell von der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC). Diese arbeitet wiederum mit amerikanischen Internetanbietern und Serviceprovidern wie Facebook, Microsoft, Yahoo oder Google zusammen, die ihre Datenbestände und die über ihre Dienste verbreiteten Daten mittels modernster Filtertechnologien permanent nach Missbrauchsabbildungen scannen. Die festgestellten Dateien werden gelöscht und die verfügbaren Informationen dem NCMEC übermittelt. Das NCMEC leitet diese Verdachtsanzeigen auf Basis der IP-Adresse (Adresse, von der aus der Upload des strafrechtlich relevanten Materials stattgefunden hat) an die jeweils zuständige polizeiliche Zentralstelle des Landes weiter, in dem die Straftat stattgefunden hat. Über 35.000 Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen in Deutschland gingen so im Jahr 2017 im Bundeskriminalamt ein. Als Zentralstelle ist das Bundeskriminalamt für die Auswertung und die Weiterleitung der Erkenntnisse an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Bundesländer zuständig. Durch die zunehmende internationale Vernetzung und Spezialisierung sowie die Systematisierung der Verfahrensweisen kommt es gleichzeitig auch zu einem deutlichen Anstieg sogenannter Identifizierungsverfahren mit mutmaßlichen Opfern und Tätern in Deutschland. Diese Entwicklungen führen zunehmend zu starken Belastungen bei allen involvierten Strafverfolgungsbehörden, insbesondere bei der Ansprechstelle Kinderpornografie im Landeskriminalamt MV, den zuständigen Staatsanwaltschaften sowie den örtlich zuständigen Polizeidienststellen bei der Bekämpfung der Kinderpornographie.