Nachhaltige schnelle Lieferung : Instabox will DHLs Packstationen Konkurrenz machen – auch in MV

Ein neuer Paketdienst will den klar aufgeteilten deutschen Markt aufmischen. Von seiner aggressiven Offensive könnten viele Kunden profitieren.

Schwerin | Der selbsternannte „unkomplizierteste Versanddienst Schwedens“ will mit seinen Instaboxen den deutschen Markt erobern. Klimaneutral und blitzschnell sollen die Kunden an ihre heißbegehrten Pakete kommen. Dafür verspricht das nordische Unternehmen unter anderem eine Lieferung am selben Tag. Darauf dürfen sich auch Kunden aus MV freuen. Zumindest bald. ...

