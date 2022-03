Rügen : Urlauber aus Brandenburg retten Angler vor dem Ertrinken

Durch ihr beherztes Eingreifen haben zwei Angler einen anderen Angler auf der Insel Rügen vor dem Ertrinken gerettet. Folgendes war passiert.

Mecklenburg-Vorpommern | Zwei Urlauber haben am Sonntag durch ihr schnelles Handeln vermutlich einen Angler vor dem Ertrinken gerettet. Die beiden Urlauber, 60 und 65 Jahre alt, waren selber zum Angeln unterwegs. Als die Brandenburger gegen 9 Uhr morgens mit ihrem Boot auf dem Wieker Bodden zurück in Richtung Ufer ruderten, sahen sie nur noch die Gummistiefel eines anderen An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.