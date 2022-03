Tourismus : In diesen Hotels in MV sind Hunde besonders willkommen

Das Portal www.hundehotel.info hat die beliebtesten 50 Unterkünfte für den Urlaub mit Hund ausgezeichnet. Zwei kommen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Für den Urlaub mit Hund gibt es in Mecklenburg-Vorpommern gleich zwei Top-Adressen: Dat Waldhus in Plau am See und das Fleesensee Resort & Spa in Göhren-Lebbin. Das Urlaubsportal www.hundehotel.info hat sie unter die beliebtesten 50 Unterkünfte für den Urlaub mit dem Vierbeiner gewählt. Zur Auswahl standen 645 Hotels aus zehn europäischen Ländern. 14 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.