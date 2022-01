Blitzer-Ranking : In Rostock blitzt es seltener als in anderen deutschen Städten

Im Blitzer-Ranking liegt Rostock in der hinteren Hälfte. Wie viele Blitzer in Rostock und in Schwerin stehen.

Rostock/ Schwerin | In Rostock müssen sich Autofahrer wenig vor überraschenden Fotos fürchten, denn im deutschlandweiten Vergleich blitzt es in der Hansestadt selten. Das sagt zumindest das Blitzer-Ranking der Kanzlei Goldstein. „In Rostock gibt es vergleichsweise wenig Geschwindigkeitskontrollen“, sagt Nils Leidloff von Goldstein Rechtsanwälte. „Im Schnitt wird in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.