Lockerungen in mehreren Bereichen : In Mecklenburg-Vorpommern gilt nun Corona-Warnstufe orange

Nachdem sich die Lage bei den Krankenhauseinweisungen trotz der wieder steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen etwas entspannt hat, dürfen in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem Kinos wieder öffnen.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern gelten aufgrund der gesunkenen Zahl der Krankenhauseinweisungen ab Sonnabend die Corona-Regeln der Warnstufe Orange. Laut den Bestimmungen der Corona-Landesverordnung können am Wochenende also unter anderem Kinos, Theater, Freizeitparks, Museen und Tierparks wieder öffnen. Dort dürfen dann erneut Gäste empfangen werden, die g...

