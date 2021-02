Nach Kühlpanne mit Impfstoff : Impfungen mit Astrazeneca in MV wieder aufgenommen

Nach der Kühlpanne und dem darauf verfügten Stopp der Impfungen mit Astrazeneca in MV rollt der Betrieb nun wieder an.

Schwerin | Nach der Kühlpanne mit dem Astrazeneca-Impfstoff und dem daraufhin verfügten Stopp der Impfungen mit diesem Stoff in Mecklenburg-Vorpommern rollt der Betrieb nun wieder an. Am Freitag nahm die Impfstraße im Westmecklenburg Klinikum in Ludwigslust die Ar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.