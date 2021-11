Fragen und Antworten : Corona-Impfung für Kinder ab 5 Jahren – Das müssen Eltern wissen

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für die Zulassung des Präparats von Biontech ab 5 Jahren. Die Verunsicherung vieler Eltern ist groß. Wichtige Fragen und Antworten zur Orientierung.

Mecklenburg-Vorpommern | Die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren rücken auch in MV näher. Am Donnerstag gab die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Zulassung des Präparats von Biontech/Pfizer in dieser Altersgruppe. In Deutschland warten viele Kinderärzte nun auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die Nachricht sorgte am Freitag für F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.