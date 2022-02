Pocken-Schutzimpfung : Impfgegner und Schummler gab es in Mecklenburg schon vor 150 Jahren

Stimmung mit zweifelhaften Argumenten wurde auch schon gegen die Pockenschutzimpfung im 19. Jahrhundert gemacht. Impfverweigerer mussten Geldstrafen zahlen.

Schwerin | Die Seuche breitet sich in Schwerin aus. Seine Sorge über die epidemiologische Lage in der Stadt bringt Senator Heinrich Bade in einem Schreiben an den Magistrat zum Ausdruck. Bade sieht die kritische Infrastruktur, so würde man heute wohl sagen, gefährdet. In einer handschriftlichen Notiz warnt er im November 1870: „Da die Pocken sich immer weiter in...

