Livestream zum Nachschauen : Manuela Schwesig äußert Impf-Appell an Menschen in MV

In einem gemeinsamen Impfaufruf erinnern Manuela Schwesig und Harry Glawe an die hart erkämpften Lockerungen der Corona-Schutzvorschriften, die zu verteidigen sind.

Schwerin Impf-Appell an Menschen in Mecklenburg-Vorpommern | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat erneut eindringlich an die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns appelliert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen und so einer weiteren Infektionswelle effektiv entgegenzuwirken. Impfen bedeute mehr Schutz für den Einzelnen und für die Gemeinschaft, betonte Schwesig am Montag in Schwerin nach Beratu...

