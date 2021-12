Verstoß gegen Corona-Regeln : Polizei löst illegale Party in Neubrandenburg auf

Trotz schärfster Corona-Regeln im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben fast 100 Menschen auf einer Party in einem verlassenen Haus gefeiert.

Neubrandenburg | In einem Gewerbegebiet in Neubrandenburg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine illegale Party aufgelöst. Fast 100 Menschen feierten demnach in einem leer stehenden Gebäude bei lauter Musik. Die Beamten nahmen die Personalien auf. Verfahren gegen Teilnehmer und Veranstalter eingeleitet Sowohl gegen den Veranstalter als auch gegen die Teiln...

