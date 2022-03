Auswirkungen für Rostock? : Ikea schließt Filialen in Russland und stoppt Produktion

Der schwedische Möbelgigant Ikea setzt aufgrund des Ukraine-Krieges sein Russland-Geschäft aus. Was das für die Kunden bedeutet.

Stockholm/Rostock | Nach zahlreichen Unternehmen wie Volkswagen und DHL stellt auch der schwedische Möbelgigant Ikea vorübergehend sein Geschäft in Russland ein. „Der Krieg hat große Auswirkungen auf die Menschen. Er führt auch zu schwerwiegenden Störungen der Lieferkette und der Handelsbedingungen“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Related ...

