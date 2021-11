Hohe Corona-Infektionszahlen : MV will den Impf-Turbo zünden

"Impfangebote vor Ort in den Zentren als auch in der Fläche werden in den nächsten Wochen erheblich ausgebaut", versicherte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) nach einem Treffen mit Kommunen, Ärzten und Gesundheitsexperten.

Schwerin | Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat angesichts steigender Corona-Infektionen eine konzertierte Impf-Aktion in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt: Mehr als 560 000 Auffrischungsimpfungen sollen in den kommenden Wochen und Monaten verabreicht werden, erklärte Glawe am Dienstagabend nach dem Impfgipfel mit Hausärzten, Gesundheitsexperten und Vertre...

