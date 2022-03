Nach den Tarifverhandlungen : Hoffnungsschimmer für AOK-Nordost-Beschäftigte

Das Anfang März erzielte Tarifergebnis für die Allgemeinen Ortskrankenkassen gilt nur in Teilen für die AOK Nordost. Trotzdem kann sich schon bald etwas zum Besseren wenden.

Schwerin/Berlin | So zähe Tarifverhandlungen hat Henrike Kaesler in mehr als 30 Jahren an verschiedenen Tariftischen noch nie erlebt. „Sie waren außerordentlich zäh und anstrengend“, fasst die Leiterin der Geschäftsstelle Ost der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) zusammen, wie sie und die Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft verdi die Gespräche empfunden h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.