Ukraine-Krieg und Vertreibung : Historiker Andreas Kossert: „Flucht hat es leider immer gegeben“

Der Historiker Andreas Kossert schreibt im Buch „Flucht“ über ein jahrhundertealtes, höchst aktuelles Menschheitsdrama. Angesichts des Ukraine-Kriegs appelliert er, den dramatischen Geschichten der Betroffenen zuzuhören.

Schwerin | Wir alle tragen Flucht- und Vertreibungsgeschichten in uns, sagt der Historiker Andreas Kossert. In seinem aktuellen, mehrfach ausgezeichneten Buch „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“ stellt er die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen Zusammenhang. Wir sprachen mit dem Autoren vor einer Lesung in Schwerin. ...

