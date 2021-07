Mecklenburg-Vorpommern : Hilfen von Bund und Land halten Kommunen über Wasser

Auch die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben die Corona-Krise in ihren Kassen zu spüren bekommen.

Schwerin | Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind dank kräftiger Zuwendungen von Land und Bund finanziell weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hervorgeht, verzeichneten Städte und Gemeinden im Jahr 2020 ein Plus in Höhe von rund 300 Millionen Euro. ...

