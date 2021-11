Martinstag am 11. November : Hier laden Kirchengemeinden in MV zu Laternenumzügen und Festen

Nach einer Coronapause finden in diesem Jahr wieder viele Veranstaltungen zum Martinstag in MV statt. Manche bereits in dieser Woche. Eine Übersicht.

Rostock | Endlich wieder den Martinstag mit Andachten, Festen und Laternenumzügen begehen: Nachdem im vergangenen Pandemie-Jahr viele der üblichen Martinstags-Traditionen nicht stattfinden konnten und der Festtag stattdessen mit Fenster-Laternen, Päckchen-Aktionen und St. Martins-Flashmob begangen wurde, laden jetzt wieder überall die evangelischen Kirchengemei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.