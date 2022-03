Hexenhof in Upahl : Die alternative WG auf dem Land wird immer beliebter

Vor zwei Jahren gründete ein Berliner Paar eine Hofgemeinschaft bei Upahl. Seit unserem Besuch vor eineinhalb Jahren gibt es nicht nur neue Mitbewohner.

Upahl | Am knisternden Feuer hocken vier junge Menschen in der Frühlingssonne. In der Hand ein Bier, sie plaudern, lachen, schmökern in einem Buch. Florian Vallen holt ein paar Keulen hervor und fängt an zu jonglieren. Mona Knoll gesellt sich dazu. Allesamt sind neue Gesichter auf dem Hexenhof, einer alternativen WG in einem 30-Seelen-Dorf bei Upahl. Im Herbs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.