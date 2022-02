Havarie in der Luft : Windräder in MV halten Sicherheitscheck stand

Wie sicher sind Windräder in Deutschland? In den vergangenen Jahren sind bundesweit mindestens 60 Anlagen abgebrannt.

Schwerin | Geringe Brandgefahr besteht an der Gondel. Die in MV aufgebauten Windräder schneiden im Gefahrencheck gut ab. Die Feuerwehren im Land bescheinigen den knapp 2000 Öko-Kraftwerken in MV einen hohen Sicherheitsstand. „Die Anlagen sind sicher und verfügen über einen hohen technischen Überwachungsgrad“, erklärte der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.