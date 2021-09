Kurioser Fall in Greifswald : Hausbewohner schließt Einbrecherduo im Keller ein

Mit schnellem Handeln hat ein Mann am Mittwochmorgen zwei Kriminelle bis zum Eintreffen der Polizei im Keller eines Greifswalder Mehrfamilienhauses festgesetzt.

Greifswald | Bei einer geistesgegenwärtigen Aktion hat ein Mann in Greifswald zwei Einbrecher kurzerhand eingeschlossen und der Polizei gemeldet. Wie ein Sprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am frühen Morgen im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die 17 und 32 Jahre alten Einbrecher seien dort festgenommen und ihre Beute beschlagnahmt worden. Die St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.