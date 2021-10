Risiko-Spiel gegen FC St. Pauli : Hamburger Polizei bereitet sich auf Hansa Rostock vor

Rostock verzichtet das komplette Kontingent an Auswärtskarten für die Fans. Trotzdem planen gewaltbereite Hanseaten angeblich die Anreise.

Rostock | Die Hamburger Polizei ist mitten in den Vorbereitungen für das Hoch-Risiko-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock am Sonntag am Millerntor. „Bislang sind wir von einem sehr großen Einsatz ausgegangen“, sagte Polizeisprecher Holger Vehren unserer Redaktion. Doch ob am Wochenende wieder mehr als 700 Beamte wie zum Stadtderby St. Pauli ...

