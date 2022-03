Stralsund : Haftbefehl gegen Jugendlichen wegen Angriffs auf Obdachlosen

Ein 17-Jähriger aus der Hansestadt steht unter Verdacht des schweren Raubes, der Körperverletzung und Bedrohung.

Stralsund | Das Amtsgericht Stralsund hat Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen erlassen, der mit Komplizen einen Obdachlosen in der Hansestadt zweimal misshandelt und beraubt haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, steht der Jugendliche aus Stralsund unter Verdacht des schweren Raubes, der Körperverletzung und Bedrohung. Er sei am Montag in eine Haft...

