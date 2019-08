Gute-Kita-Gesetz : Kitas in MV erhalten 106 Millionen Euro: Bund-Land-Vertrag unterzeichnet

Gebührenfreie Kinderbetreuung in MV rückt in greifbare Nähe.

von Iris Leithold

12. August 2019, 14:01 Uhr

Als siebtes Bundesland hat Mecklenburg-Vorpommern am Montag den Vertrag zum Gute-Kita-Gesetz des Bundes unterzeichnet. Bis 2022 sollen damit 106 Millionen Euro aus Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern fließen, wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bei der Vertragsunterzeichnung in Schwerin sagte. Noch in dieser Woche soll Schleswig-Holstein folgen, nächste Woche Sachsen-Anhalt. Mit den restlichen Bundesländern seien Termine im Herbst vereinbart.

Den Bundesländern ist freigestellt, wie sie die Unterstützung aus Berlin verwenden. Mecklenburg-Vorpommern hat sich für die Gebührenfreiheit entschieden. Ab 2020 soll die Kinderbetreuung in Krippe, Kita und Hort sowie bei der Tagesmutter für die Eltern ganztags beitragsfrei werden. Kritiker fordern stattdessen kleinere Kindergruppen.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt.