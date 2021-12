Zwischen Pasewalk und Stettin : Güterwaggon entgleist: Zugverkehr vorübergehend lahmgelegt

Die Bahnstrecke zwischen Pasewalk und Stettin war am Samstag bis in die Morgenstunden gesperrt.

Pasewalk | Ein entgleister Waggon eines Güterzugs in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat den Zugverkehr zwischen Pasewalk und Stettin vorübergehend lahmgelegt. Aus zunächst unbekannter Ursache entgleiste der letzte Waggon des Güterzugs am späten Freitagabend, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Strecke zwischen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.