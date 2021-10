Interview mit Harald Terpe : Grünen-Fraktionschef fordert Obergrenze für die Tierhaltung

Harald Terpe ist der neue Chef der Grünen-Fraktion im neuen Landtag. Nach fünf Jahren Pause ist die Partei nun dort wieder vertreten. Wir haben das Polit-Urgestein der Bündnisgrünen nach den Plänen der Fraktion gefragt.

Schwerin | Herr Terpe, Sie saßen von 2005 bis 2017 im Bundestag. Was reizt Sie jetzt an der Landespolitik, wo ist die neue Herausforderung? Die Landes- und die Kommunalpolitiker sind etwas dichter an den Menschen dran als die Bundespolitik. Als ich mich 2017 entschieden hatte, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren, war das eigentlich auch ein innerliche...

