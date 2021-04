Corona-Impfung ohne Termin : Großer Andrang bei Ü60-Sonderimpfaktion in Greifswald

Zahlreiche Menschen standen bis zu zwei Stunden an, um sich eine Corona-Schutzimpfung mit Astrazeneca zu sichern.

Greifswald | Bei Sonderaktionen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald konnten sich am Samstag über 60-Jährige spontan gegen Corona impfen lassen. Zusätzliche Termine wurden in Neubrandenburg, Demmin und Mirow sowie in Greifswald und Pasewalk angeboten. In Greifswald habe es schon am Morgen einen „Riesenandrang“ gegeben, sagte ...

