Grünen-Parteitag : Greifswalderin Katharina Horn in Bundes-Parteirat der Grünen gewählt

Die 23-Jährige schnitt bei der Wahl als zweitbeste Frau ab. Noch im vergangenen Jahr sorgte sie mit der Beschädigung von Wahlplakaten für Wirbel.

Berlin | Neben den neuen Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour wählten die Bündnisgrünen während ihres Parteitages am Sonnabend im Velodrom in Berlin unter anderem einen neuen Parteirat. Neben Annalena Baerbock und Robert Habeck ist auch die Greifswalderin Katharina Horn vorbehaltlich des Ergebnisses einer Briefwahl in das 16-köpfige Gremium gewählt worden. Horn konnte 487 Stimmen auf sich vereinen und erzielte somit das zweitbeste Ergebnis der Kandidierenden für die sieben Frauenplätze im Parteirat, so eine Pressemitteilung der Grünen Jugend MV, deren Sprecherin Horn seit 2019 ist. „Vielen Dank für euer Vertrauen und eure Stimmen“, kommentierte die 23-Jährige die Wahl der Delegierten auf Instagram. Horn ist gelernte Bootsbauerin und aktuell Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft, sowie im Landesvorstand der Grünen in MV. Related content Erstmal Mitglied der Grünen Jugend MV im Parteirat Der Parteirat berät den Bundesvorstand, koordiniert die Arbeit zwischen den Gremien der Bundespartei, den Fraktionen, den Landesverbänden und der kommunalen Ebene. Er entwickelt und plant gemeinsame Initiativen. Laut einer Pressemitteilung der Grünen Jugend MV sei es das erste Mal, dass eines ihrer Mitglieder in den Parteirat gewählt wurde. „Ihre Wahl ist ein wichtiger Schritt zu mehr Sicht- und Hörbarkeit von jungen Menschen und Handwerker*innen", wird Paul Benduhn, Sprecher der Nachwuchsorganisation, in der Mitteilung zitiert. Lesen Sie auch: Katharina Horn ist die Unberechenbare bei den Grünen Glückwünsche kamen auch vom Landesverband der Grünen in MV. „Katharina Horn hat es nach über 20 Jahren geschafft, dass der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern wieder in diesem wichtigen Gremium vertreten ist. Das ist ein wichtiger Schritt für uns Bündnisgrüne in Mecklenburg-Vorpommern“, kommentierte der Landesvorsitzende Ole Krüger das Ergebnis in einer Pressemitteilung der Partei. Zuletzt waren die Landesgrünen durch das heutige Landesvorstandsmitglied Andreas Katz von 1999 bis 2001 im Bundesparteirat vertreten. Kandidatur zur Bundestagswahl sorgte für Wirbel Vor ihrer Kandidatur für den Parteirat kandierte Horn zuletzt für den Bundestag, war auf der Landesliste der Grünen an Platz 2 gesetzt. Dabei sorgte eine Aktion während des Wahlkampfs im Herbst vergangenen Jahres für Wirbel. Horn war Anfang September von der Polizei dabei ertappt worden, wie sie einen Aufkleber mit der Aufschrift „korrupt“ auf einem Plakat des CDU-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Michael Sack, aufbrachte. Sie hatte sich daraufhin bei Sack entschuldigt und dieser hatte die Entschuldigung akzeptiert. Horn sagte damals, sie habe sich „vor dem Hintergrund der Wahlauseinandersetzung, der Debatten um Maskendeals und Korruptionsvorwürfe“ zu der Aktion hinreißen lassen. Unter anderem von der CDU, aber auch vom Landesverband der Grünen kam Kritik. ...

