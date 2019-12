Aktion Wünschewagen : Greifswalder Hospiz: Wo letzte Wünsche wahr werden

Keine Schmerzen, keine Tränen, noch einmal nach Hause: Im Greifswalder Hospiz macht der ASB-Wünschewagen regelmäßig Station

von Karin Koslik

26. Dezember 2019, 19:00 Uhr

Ausgerechnet ein Hospiz soll ein Ort sein, an dem Wünsche wahr werden? Dabei ist es doch ein Ort, an den Menschen zum Sterben kommen. Und doch ist beides kein Widerspruch. Auch diejenigen, die ihre letzten Tage oder Wochen in einem Hospiz verbringen, haben noch Wünsche, weiß Birgit Pannowitsch.

Wunscherfüllerin vom Dienst

Sie ist Sozialarbeiterin im Greifswalder Hospiz – und damit dort quasi die Wunscherfüllerin vom Dienst. So oft wie kein anderes Hospiz im Land schaltet sie den Wünschewagen des ASB ein, wenn es darum geht, jemandem ein letztes Mal eine Freude zu machen, erklärt dessen Projektleiterin Bettina Hartwig. Eine der Schwestern aus dem Greifswalder Hospiz, Heike Stuth, gehöre inzwischen sogar zu den Ehrenamtlern, die den Wünschewagen auch in ihrer Freizeit unterstützen.

Viele Wünsche Sterbender kann die moderne Palliativmedizin erfüllen, betont Birgit Pannowitsch. Schmerzen, vor denen sich die Meisten am Ende ihres Lebens fürchten, müsse zum Beispiel niemand erleiden. Mit anderen Wünschen sei es schwieriger. So hätte ihr eine Bewohnerin davon erzählt, dass ihre Tochter an jedem Tag mehrmals bei ihr vorbeischauen würde, oft schon morgens vor der Arbeit. Und immer würden sie weinen. Dabei gebe es dazu gar keinen Grund, so die alte Dame: Sie habe ein erfülltes Leben gehabt. Ihre Angelegenheiten seien geordnet, es gebe nichts Unerledigtes mehr. Jeder müsse sterben, sie habe davor keine Angst – nur die Reaktion der Familie mache ihr Sorgen. Birgit Pannowitsch versuchte zu helfen, erzählte der Tochter vom Wunsch ihrer Mutter…

Für die Meisten der Wünschewagen als einzige Chance

Oft ist es aber auch so, dass sich die Angehörigen an die Hospizmitarbeiter wenden – vor allem, wenn sie nicht wissen, wie sie der oder dem Sterbenden einen letzten Wunsch erfüllen sollen. „Viele haben zwar schon vom Wünschewagen gehört, wissen aber nicht, wie sie das Team erreichen“, so die Sozialarbeiterin, die dann den Kontakt vermittelt und soweit es geht auch schon Vorarbeit leistet. „Denn es ist nun mal so, wenn ein Hospizbewohner einen letzten Wunsch hat, dann muss seine Erfüllung schnell gehen.“

Viele würden sich wünschen, einfach noch einmal nach Hause fahren zu können. Das ginge aber bei Bettlägerigen nur noch mit einem Spezialfahrzeug. Und: Es wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Also sei der Wünschewagen für die Meisten die einzige Chance, dass ihr Wunsch dennoch in Erfüllung gehen kann.

Ausgefallene Wünsche

Mitunter gebe es aber auch ausgefallenere Wünsche, so Birgit Pannowitsch, beispielsweise, als im Sommer 2018 eine Bewohnerin Paris sehen wollte. Der Wünschewagen übernahm die Fahrt. Sie selbst hätte vorher aber fast genauso viel zu berennen gehabt wie dessen Team, erinnert sich die Sozialarbeiterin.

Weil unsere Bewohnerin Morphine ins Ausland mitnehmen musste, brauchten wir dafür eine ärztliche Bescheinigung. Ja, und ehrlich gesagt habe ich vor der Fahrt auch einen Bestatter kontaktiert – es hätte ja passieren können, dass sie unterwegs verstirbt. Birgit Pannowitsch, Sozialarbeiterin

Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner mit dem Wünschewagen unterwegs sei, herrsche im Hospiz immer Ausnahmezustand, erzählen die Mitarbeiter. Vielen Wünschenden würden sie den Termin ihrer Fahrt erst ganz kurzfristig verraten – „weil sie sonst einfach zu aufgeregt wären“, so die Erfahrung von Birgit Pannowitsch.

Nicht jeder Wunsch lässt sich erfüllen

Einmal hätte es einen Fall gegeben, dass eine alte Dame die von ihr gewünschte Fahrt nach Hamburg ins Musical gar nicht mehr antreten konnte. „Aber wir haben hier ganz kurzfristig eine andere Bewohnerin gefunden, die an ihrer Stelle mitfuhr – und die noch wochenlang von den Erinnerungen gezehrt hat.“ Unsere Zeitung hatte seinerzeit über diese Fahrt berichtet.

Nicht jeder letzte Wunsch lässt sich tatsächlich noch erfüllen, das wissen auch die Mitarbeiter des Greifswalder Hospizes. „Aber ich würde nie nie sagen“, meint Birgit Pannowitsch. Zum einen denkt sie dabei an eine Bewohnerin, die – schon vor Jahren – um den Frühlingsanfang herum aufgenommen wurde und da bereits in einem sehr schlechten Zustand war.

Sie wollte unbedingt noch ihren 85. Geburtstag im August feiern – zu Hause. Keiner hat daran geglaubt, aber sie hat es geschafft. Und sie hat anschließend sogar noch ein halbes Jahr zu Hause gelebt. Birgit Pannowitsch, Sozialarbeiterin

Auch in diesem Jahr konnte ein Patient aus dem Hospiz wieder nach Hause ziehen. Die Fahrt dorthin übernahm der Wünschewagen.

