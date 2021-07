Merkel und Haustür-Wahlkampf : Georg Günther tritt im bisherigen Wahlkreis der Kanzlerin an

Er ist jung und sein Wahlkreis ist prominent: Der 33-jährige Georg Günther tritt bei der Bundestagswahl im September in Vorpommern als Angela Merkels Nachfolger für die CDU an.

Grimmen | Bereits als Schülersprecher hat er sich für gutes Schulessen eingesetzt. Nun will der junge Kommunalpolitiker Georg Günther in die Bundespolitik. Doch auf einen „Merkel-Bonus“ will er sich im Rennen um das Bundestagsmandat im bisherigen Wahlkreis der Kanzlerin nicht verlassen. Er starte von der gleichen Position aus wie die Mitbewerber der anderen Par...

