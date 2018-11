Arbeitsmarkt : Gegen den Bundestrend: Mehr Arbeitslose in MV

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im November zeigt die Abhängigkeit des Landes vom Tourismus. In Vorpommern-Rügen schnellte sie um fast zehn Prozent hoch. In der Industrieregion Rostock sank dagegen die Erwerbslosigkeit.

von Iris Leithold

29. November 2018, 12:56 Uhr

Das Ende der Tourismussaison hat die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern im November wieder steigen lassen - während sie bundesweit sank. Dennoch waren am Monatsende im Nordosten weiterhin weniger als 60 000 Menschen ohne Job gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte. Die Erwerbslosenquote liegt aktuell bei 7,3 Prozent nach 7,1 Prozent im Oktober und 8,1 Prozent vor einem Jahr.

Saisonale Arbeitslosigkeit

Die Statistik weist 59 800 Erwerbslose aus - 1500 mehr oder 2,6 Prozent als im Oktober, aber 6900 oder 10,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Speziell in den Tourismusregionen stieg die Zahl der Arbeitslosen überdurchschnittlich, etwa im Landkreis Vorpommern-Rügen um 9,7 Prozent, im Landkreis Vorpommern-Greifswald um 4,1 Prozent und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 4 Prozent. Betroffen seien überdurchschnittlich viele Frauen, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Bundesweit sank die Zahl der Erwerbslosen um 0,8 Prozent, in Ostdeutschland um 0,7 Prozent.

Eine starke Industrie und Verwaltung verringern die Gefahr saisonaler Jobverluste: In der Region Rostock registrierte die Arbeitsagentur erstmals keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem November, wie die Leiterin der dortigen Arbeitsagentur, Anke Diettrich, berichtete.

Auch in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim nahm die Erwerbslosigkeit ab. In dem südwestmecklenburgischen Landkreis wurde mit 5,3 Prozent die geringste Erwerbslosigkeit im ganzen Land verzeichnet, die höchste in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte mit jeweils 8,8 Prozent.

Positive Stimmung auf dem Arbeitsmarkt

Die Aussichten für den Arbeitsmarkt sind laut Agenturdaten insgesamt positiv: Die Zahl der gemeldeten Stellenangebote liege auf dem hohen Niveau des Vorjahres, hieß es. Aktuell seien 6200 Menschen mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor einem Jahr. Das Risiko, arbeitslos zu werden, sei weiter zurückgegangen. „Die Anzahl derjenigen, die sich aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos gemeldet haben, ist um 4300 oder 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken“, sagte Haupt-Koopmann.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) geht für 2019 von einem weiteren Aufbau an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung aus. Er erwarte ein Plus von 1,0 bis 1,5 Prozent, sagte er. Glawe wies zugleich auf das Schicksal der Langzeitarbeitslosen hin und warb dafür, Integrationsprojekte aktiv zu nutzen. Damit soll Betroffenen der Zugang in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Die oft kleinteilige Projektarbeit vor Ort brauche einen langen Atem und viel Ausdauer, sagte der Minister. 2015 bis 2017 seien bereits 94 Integrationsprojekte auf den Weg gebracht worden. Im November gab es nach Glawes Worten 21 350 Langzeitarbeitslose in MV, gut ein Drittel weniger als vor fünf Jahren.