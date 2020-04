Rostock/Schwerin : Gastronomie-Verband in MV fordert sofortiges Rettungspaket

Mit einem „Hilferuf des Gastgewerbes“ hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Hotel- und Gaststättenverband an die Landesregierung gewandt.

von Frank Pfaff

20. April 2020, 12:29 Uhr

Mit einem „Hilferuf des Gastgewerbes“ hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Hotel- und Gaststättenverband an die Landesregierung gewandt und vor einem Ruin der Branche gewarnt. „Kein Unternehmen verkraftet es, wenn der Umsatz für mehrere Monate zu 100 Prozent wegfällt“, heißt es in dem an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gerichteten vierseitigen Brief.

Darin fordert der Dehoga-Landesverband ein sofortiges Rettungspaket, das neben einer Senkung der Mehrwertsteuer für alle gastronomischen Umsätze auf sieben Prozent auch direkte Finanzhilfen umfassen soll.

Weiterlesen: Coronakrise folgt heißer Herbst mit Kündigungen

„Nur so lässt sich eine Insolvenzwelle und Massenarbeitslosigkeit verhindern“, mahnt Verbandspräsident Lars Schwarz in dem von ihm unterzeichneten Brief. Die 6000 gastgewerblichen Betriebe mit ihren 55 000 direkt Beschäftigten seien einer der regionalen Wirtschaftsmotoren, die Branche existenziell und systemrelevant für das gesamte Wirtschaftsgefüge Mecklenburg-Vorpommerns.

Für Donnerstag ist nach Angaben der Staatskanzlei ein Spitzengespräch zwischen Vertretern der Tourismusbranche und der Regierung geplant.