Wolgast : Feuer in der Garage verursacht knapp 150.000 Euro Schaden

Ein Brand in Wolgast beschäftigt die Kriminalpolizei.

Wolgast | Ein Brand einer Garage in Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Sieben Bewohner aus angrenzenden Wohnhäusern hätten in Sicherheit gebracht werden müssen. Die Feuer...

