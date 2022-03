Wortschöpfungen : Gafferwand aus MV schafft es in den Duden

In Ludwigslust wurde die aufblasbare Gafferwand erfunden. Durch das Vox-Format „Die Höhle der Löwen“ wurde sie bekannt. Jetzt ist der Begriff offiziell Teil der deutschen Sprache.

Schwerin | Die Gafferwand von Dieter Mohn aus Ludwigslust kommt zu neuen Ehren. Die Experten des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim haben die Wortschöpfung „Gafferwand“ in die Liste neuer deutscher Wörter aufgenommen. „Mobile Sichtschutzwand, mit der Rettungskräfte Unfallstellen vor Neugierigen abschirmen“, erklärt das IDS den Begriff in se...

